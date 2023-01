Véronique Bonni candidate à sa succession à Dison en 2024: «Probablement mon dernier mandat politique»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

2024 sera une année particulièrement chargée au niveau politique. On devra aller voter une première fois en mai ou juin pour les élections fédérales, régionales et européennes. Avant de retourner aux urnes pour les élections communales et provinciales le dimanche 13 octobre 2024. Durant celles-ci, la bourgmestre Véronique Bonni sera candidate à sa propre succession dans un peu moins de deux ans.