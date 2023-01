Les Musées royaux des Beaux-Arts ont retrouvé en 2022 leur fréquentation pré-Covid

Malgré une vague du variant Omicron qui aura essoufflé les visites en début d’année, les MRBAB ont accueilli 652.249 personnes, soit plus du double de visites par rapport à l’année précédente (303.194). Si l’institution (qui comprend notamment les musées Magritte, Fin-de-Siècle, Wiertz ou encore Old Masters) est encore loin du million de curieux attirés en 2019, elle renoue de la sorte avec une fréquentation comparable à 2017 (664.221) et 2018 (680.089).

Les Belges ont fait honneur à leurs beaux-arts, constituant le gros des visites (76%). Nos voisins se sont également intéressés aux trois expositions majeures et neuf «focus» qui ont jalonné l’année 2022, comme celles consacrées à Christian Dotremont, Picasso, ou au chef-d’œuvre de Jacques Louis David «Marat assassiné». Suivent ainsi les curieux venus de France (10%), d’Italie (4%), d’Allemagne et Grande-Bretagne (3%), Pays-Bas, Danemark, Espagne et Suisse (1%).