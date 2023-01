La foire internationale Art Brussels revient au Heysel pour sa 39e édition

Après plusieurs années passées sur l’ancien site industriel Tour & Taxis, Art Brussels sera de nouveau organisé, du 20 au 23 avril prochains, à un jet de pierre de l’Atomium, dans les halls 5 et 6 de Brussels Expo, «construits en 1935 dans le plus pur style Art déco». L’événement retourne là où la grand-messe belge de l’art contemporain avait lieu avant de déménager, en 2016, sur le site de Tour & Taxis, plus proche du centre de Bruxelles.

Pour sa 39e édition, la foire accueillera plus de 150 galeries, belges et internationales, et donnera de la visibilité tant à des artistes établis qu’à des talents émergents.