Gelées, neige, plaque de glace, brouillard givrant: avertissement de l’IRM, attendez-vous à revoir de la neige ce jeudi soir, cette nuit et… en vous réveillant demain matin!

Ce soir et en début de nuit, on retrouvera un peu plus d’averses hivernales ou de chutes de neige. Plus tard dans la nuit, il fera sec dans la plupart des régions. Le ciel sera partiellement ou très nuageux avec davantage d’éclaircies dans le nord du pays. Du brouillard givrant pourra se former, surtout en Ardenne. Les minima se situeront entre -5 degrés en Ardenne (ou localement un peu moins), -1 ou -2 degrés dans le centre et +2 à +3 degrés à la mer. Le vent sera faible et en fin de nuit parfois modéré de secteur sud-ouest. À la mer, le vent d’ouest-nord-ouest sera modéré.

Lire aussi Luc Trullemans alerte avec un bulletin météo spécial: avertissement pour chutes de neige, «de 5 à 10 cm»!

Cette météo pousse l’IRM à placer la quasi-totalité du pays en alerte jaune aux conditions glissantes, et ce à partir de ce jeudi 18h jusque demain 12h. « Dans le courant de la soirée et la nuit prochaine, les gelées concerneront la plupart des régions. Quelques averses de neige fondante ou de neige sont prévues. Elles pourront conduire à une petite couche neigeuse et rendre les routes localement glissantes. Des plaques de glace pourront également se former sur des portions de routes », peut-on lire sur le site de l’Institut.