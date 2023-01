Une nouvelle enquête publique pour le projet éolien de New Wind à Lesve et Saint-Gérard

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En décembre dernier, nous vous indiquions que la société New Wind avait introduit un recours suite au refus du fonctionnaire délégué concernant son projet d’éoliennes à Lesve (Profondeville) et Saint-Gérard (Mettet). Si les riverains et les membres du collectif Molignéole s’inquiétaient, ils se tenaient aussi prêts.