En Wallonie, une borne de chargement pour les bâtiments avec un parking de + de 20 places

Un deuxième arrêté vise l’amélioration du contrôle des systèmes de chauffage et de climatisation, avec notamment un entretien obligatoire des climatisations tous les 5 ans.

Ces arrêtés permettent la mise en œuvre des exigences européennes en la matière, précise dans un communiqué le ministre wallon de l’Énergie, Philippe Henry. «Les modifications apportées par ces textes permettront aux Wallons d’avoir des systèmes de chauffage et de climatisation mieux entretenus et mieux dimensionnés. Ils trouveront aussi plus facilement une borne de rechargement pour leur voiture électrique», a-t-il ajouté.