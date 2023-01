Voici les voitures les plus vendues en 2022 en province de Namur

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Sur les 8.472 nouvelles immatriculations en 2022 en Belgique, la majorité concerne la Citroën C3. La citadine est d’ailleurs le modèle de voiture le plus vendu en Belgique. En Wallonie, les résultats sont différents puisque c’est la Dacia Sandero qui est la plus vendue avec 4.251 nouvelles immatriculations d’après la Fédération belge de l’automobile et du cycle (Febiac).