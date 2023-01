Encore une surprise à l’Open d’Australie: la N.2 mondiale Ons Jabeur est éliminée dès le 2e tour

La Tunisienne Ons Jabeur, la Russe Veronika Kudermetova et l’Estonienne Anett Kontaveit ont été les trois principales victimes du 2e tour du simple dames, jeudi à l’Open d’Australie de tennis qui se joue à Melbourne.

En fin de programme, Jabeur, la N.2 mondiale, finaliste des deux précédents Grand Chelem à Wimbledon et US Open, diminuée physiquement, a commis trop de fautes face à la Tchèque Marketa Vondrousova, finaliste de Roland-Garros en 2019, mais seulement 86e au classement de la WTA. Elle s’est inclinée en trois sets : 6-1, 5-7, 6-1 et 1h42 de jeu.

Kudermetova, 9e au classement mondial, l’ancienne partenaire d’Elise Mertens en double, a été sortie par la jeune Américaine, passée par les qualifications Katie Volynets. la Californienne de 21 ans s’est imposée 6-4, 2-6, 6-2.

Kontaveit (WTA 19/N.16) a elle aussi perdu en trois manches face à la Polonaise Magda Linette, 45e mondiale, 3-6, 6-3, 6-4.

Tout s’est très bien passé en revanche pour la Bélarusse Aryna Sabalenka (5e) qui a mis moins d’une heure et demie pour se débarrasser de l’Américaine Shelby Rogers (WTA 51) 6-3, 6-1. Elle pourrait rejoindre les huitièmes de finale pour la 3e année consécutive à Melbourne, son meilleur résultat, si elle prend le meilleur sur Elise Mertens (WTA 32/N.26e) qui a assuré sa place en seizièmes contre l’Américaine Lauren Davis (WTA 57) 6-4, 6-3.