Un an après le décès de Sorenza, son compagnon se bat pour sécuriser la Nationale 579 à Gozée: «La vitesse est limitée à 50 km/h, mais personne ne la respecte!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cela fait un an et une quinzaine de jours que la vie a été arrachée à Sorenza. La veille du Nouvel An 2022, la jeune femme de 24 ans a été violemment fauchée par une voiture alors qu’elle se trouvait près du passage pour piétons de la rue de Marchienne à Gozée, près du magasin Hubo. Elle décédera de ses blessures quelques instants après.

de videos

La tragédie a, on l’imagine, terriblement marqué la famille et les proches de Sorenza, alors étudiante à la Haute École Condorcet à Marcinelle. Et en premier, son compagnon Kyriakos, domicilié à quelques pas du lieu du drame. Un an plus tard, il est toujours profondément meurtri par la perte aussi violente que soudaine de sa moitié.