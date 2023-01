Pierre Palmade filmé dans un moment intime, victime de chantage: un homme arrêté reconnaît en partie les faits!

Véronique Sanson contactée par le maître chanteur

Toujours selon le Parisien, Pierre Palmade aurait rencontré son bourreau via une application de rencontre. Il lui aurait envoyé un taxi le chercher à son hôtel, en plus de lui avoir payé son logement, de nouveaux écouteurs et offert plusieurs centaines d’euros... avant que celui-ci ne retourne sa veste, trois jours plus tard. « C’est le début du commencement, c’est qu’un petit avant-goût des 48 heures, débloque mon numéro si tu veux discuter calmement », aurait-il alors envoyé à l’humoriste, qui n’aurait pas cédé à la pression alors que son ex-femme, Véronique Sanson, aurait été contactée par le jeune homme.