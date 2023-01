Le gouvernement wallon approuve les Plans de Gestion des risques d’inondations 2022-2027

En 2007, l’Union européenne a établi un cadre permettant d’évaluer, de cartographier et de réduire les risques d’inondations en Europe en mettant en place une Directive Inondation qui invite chaque État membre à évaluer le risque d’inondations sur son territoire et à élaborer ces plans de gestion.

Ces plans fixent des objectifs généraux et des orientations stratégiques qui se déclinent en mesures globales au niveau régional et en actions au niveau local et supra-local. Un total de 48 mesures sont ainsi portées par la Région wallonne, dont la promotion de la culture du risque d’inondation au niveau local; la sensibilisation aux risques et à leur prise en compte ou encore l’amélioration des réseaux d’observation hydrologiques et météorologiques.