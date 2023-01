L’ouverture d’une boutique érotique à Waterloo ne ravit pas les riverains: «Au plus on monte dans les étages, au moins c’est soft»

« Je rêve ou au 423 chaussée de Bruxelles, à moins de 500 mètres d’une école, il est prévu l’ouverture d’un magasin d’articles porno ? », s’inquiète un Waterlootois qui a aperçu une nouvelle enseigne dans le quartier de Joli-Bois.

Effectivement, si la future boutique est actuellement en travaux, c’est le magasin Hotstore qui ouvrira, aux alentours du 1er mars, son quatrième shop. Un grand logo est déjà arboré sur la devanture. On a rencontré Christopher Jermus, son fondateur, pour qu’il nous explique le concept de sa « boutique érotique ».

Hotstore

Malgré l’état actuel de la future boutique, le concept est déjà bien clair. Il s’agit en réalité du même que celui présent dans les Hotstore à Bruxelles, Alost et Namur : depuis 2012, Christopher poursuit l’expansion de son projet avec une nouvelle ouverture tous les trois ans.

Trois étages coquins

Dans une ambiance qu’il décrit comme « classe, chic et cosy », la boutique est divisée en trois étages distincts. Au rez-de-chaussée, on retrouve essentiellement des articles érotiques (sex-toys, huiles, etc.) et des vêtements, destinés à tout public et à toutes les bourses. « Au plus on monte dans les étages, au moins les produits et services proposés sont ‘softs’ », glisse le fondateur.