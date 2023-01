Le monde du foot en deuil: Anton Walkes, passé par Tottenham, est décédé à 25 ans dans un accident

Le défenseur anglais Anton Walkes est décédé ce jeudi matin à l’âge de 25 ans, a annoncé son club de Charlotte (États-Unis). Le joueur formé à Tottenham a perdu la vie dans un tragique accident en Floride. La presse locale évoque une collision entre deux bateaux

« C’était un fils, un père, un partenaire et un coéquipier extraordinaire dont la joie de vivre touchait tous ceux qu’il rencontrait », a communiqué le Charlotte FC. « Il manquera beaucoup à beaucoup et nos pensées et nos prières accompagnent la famille d’Anton pendant cette période déchirante. Le Club offre tout son soutien à toutes les personnes impactées pendant cette période de deuil. »

Après avoir fait ses classes à Tottenham, Walkes est passé à Portsmouth avant de partir aux États-Unis du côté d’Atlanta avant de rejoindre Charlotte.