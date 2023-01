Macabre découverte ce jeudi: un corps retrouvé dans un ruisseau à Virton

Le chef de poste de Virton, Sylvain Albert, ajoute : « On a retrouvé le corps immergé dans de l’eau. La description ressemble au monsieur disparu. Une trentaine de civils, et une vingtaine de policiers étaient sur place. Hier déjà, nous avions cherché toute la journée avec un chien pisteur et un hélicoptère. Les renforts des civils nous ont beaucoup aidés. On a retrouvé le corps à un petit kilomètre du home. Dans un endroit difficilement accessible. Un site marécageux, avec des branches. »

« La battue était organisée par la cousine de la personne recherchée, nous explique Laurence, de l’équipe des civils. Il a marché tout droit On a retrouvé son corps dans le renforcement, le long de la route d’Arlon. Le corps était à 80 mètres devant moi. On a passé le ruisseau avec deux agents de police. La cousine d’une soixantaine d’années n’est pas allée plus loin. 70 % de chance que ce soit lui, car il portait les mêmes vêtements. La police a parlé juste avec la famille. Je me suis écartée. On a retrouvé le corps dans le ruisseau vers 15h 45. »