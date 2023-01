Herstal renforce encore sa lutte contre les violences intrafamiliales en collaboration avec la Ville de Liège

Ce projet, intitulé « Dispositif Liégeois Interdisciplinaire de soutien et de protection des personnes victimes en situation critique de violence dans le couple », a été sélectionné par le SPF Intérieur lors de l’appel à projets lancé en octobre 2021. Il permettra de mettre en place une cellule de concertation interdisciplinaire regroupant les villes de Liège et de Herstal, ainsi que le Pôle des Ressources en violences conjugales et intrafamiliales, pour élaborer un plan d’actions concerté et coordonné capable d’encore mieux prendre en charge les victimes.

« Herstal dispose déjà de nombreux dispositifs pour venir en aide aux victimes de violences, comme par exemple un refuge sécurisé. Mais, ensemble on va plus loin. Avec ce projet, nous allons pouvoir renforcer davantage notre collaboration interdisciplinaire à l’échelle de l’arrondissement, et je m’en réjouis. Les acteurs de la police, de la justice, du social et de la santé se sont déjà réunis et se revoient en février pour poursuivre l’élaboration d’un plan d’actions concerté pour encore mieux protéger et soutenir les victimes de violences intrafamiliales », explique Jean-Louis Lefèbvre, Bourgmestre f.f. de Herstal.