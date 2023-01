Zack, un petit Mouscronnois de 15 mois, est atteint d’une leucémie: ses parents appellent à l’aide pour financer son traitement

Zack vient à peine de fêter ses quinze premiers mois sur Terre et sa vie vient déjà de basculer. Tout a commencé par quelques plaques sur le corps, comme des bleus. Sébastien et Glawdys, ses parents, s’en inquiètent et consultent leur médecin traitant. Ce dernier leur signale qu’il s’agit peut-être d’un virus et qu’il faut surveiller ça de près. Le 31 décembre, les bleus, qui viraient au jaune, étaient encore bien présents sur le petit corps de l’enfant. « On a alors décidé de nous rendre chez le médecin de garde à proximité du CHM. Ce dernier a ausculté Zack et nous a directement renvoyés vers les urgences car ce n’était pas normal », explique Glawdys, sa maman. « Le moindre choc aurait pu causer une hémorragie interne. La moindre pression sur sa peau faisait apparaître des bleus. »

Une ponction de moelle épinière sera effectuée afin de savoir de quel type d’affection il souffre. Le résultat ne tardera pas à tomber : Zack était atteint d’un cancer du sang, plus précisément d’une leucémie lymphoblastique B. La plus courante chez les enfants, mais aussi celle pour laquelle les médecins ont le plus d’armes pour tenter de la contrer. « Quand on a entendu le mot leucémie, ce fut un choc ! On est tombé du grenier à la cave. Je n’entendais plus rien, j’étais en larmes car on s’attendait à tout, sauf à ça. »