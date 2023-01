Guerre en Ukraine: «Des chars doivent être livrés», dit Charles Michel après sa rencontre avec Volodymyr Zelensky

«Nous entendons votre message. Vous avez besoin de plus de systèmes de défense anti-aérienne et d’artillerie, de plus de munitions», a indiqué M. Michel sur Twitter, affirmant que les Occidentaux étaient «conscients» que «les prochaines semaines pourraient être décisives pour la suite» de la guerre avec la Russie.

Au cours d’une conférence de presse commune avec M. Zelensky dans l’après-midi, Charles Michel avait auparavant confirmé les discussions entre les Etats membres de l’UE pour un dixième train de sanctions visant la Russie, afin d’autant plus limiter ses revenus et ses capacités à livrer sa guerre à l’Ukraine.

«Nous venons d’avoir un accord il y a quelques semaines sur le neuvième paquet de sanctions et certainement le dixième paquet de sanctions sera nécessaire», a-t-il affirmé face à la presse.

Plus tôt, il avait annoncé être «en route pour Kiev» en vue de discuter avec le président Zelensky qui réclame inlassablement des livraisons d’armes lourdes plus rapides.

Les deux dirigeants devaient discuter de «mesures concrètes (...) pour s’assurer que (l’Ukraine) soit plus forte et plus puissante», avait expliqué Charles Michel dans un message vidéo posté sur Twitter.

Les pays de l’Otan ont promis à Kiev «un soutien accru avec des armes plus lourdes et plus modernes» pour contrer les offensives de la Russie.

«Les Ukrainiens se battent pour leur terre, pour l’avenir de leurs enfants. Mais ils se battent aussi pour nos valeurs européennes communes de paix et de prospérité. Ils ont besoin de notre soutien et le méritent», avait aussi dit le président du Conseil européen qui représente les 27 Etats membres de l’UE.

Il avait précisé qu’il rencontrerait aussi à Kiev le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal ainsi que des membres du Parlement ukrainien.

Cette visite est intervenue à la veille d’une réunion à Ramstein (Allemagne) du groupe de contact pour l’Ukraine, qui rassemble quelque cinquante pays emmenés par les Etats-Unis. Leurs discussions porteront sur la coordination de l’aide à l’Ukraine et notamment sur la fourniture de blindés lourds et de systèmes modernes de défense antiaérienne.

Le Royaume-Uni a déjà promis 14 chars lourds Challenger 2 et 600 missiles Brimstone et la Pologne se dit prête à envoyer 14 chars Léopard 2 de fabrication allemande, si Berlin autorise leur réexportation vers l’Ukraine.