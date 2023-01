Un employé du Brabant wallon sur trois possède une voiture de société: d’autres moyens gagnent aussi du terrain

Parmi tous les Belges, ce sont les employés du Brabant wallon qui reçoivent le plus souvent une voiture de société de leur employeur. En effet, 32,3 % des employés en possèdent une, ce qui représente une nouvelle légère hausse par rapport aux 31,8 % de 2021. Pourtant, même si la voiture reste la plus populaire, elle n'est plus le seul moyen de transport des travailleurs pour se déplacer entre le domicile et le lieu de travail depuis longtemps. Il faut dire que le règne de la voiture pour les déplacements domicile-lieu de travail commence à faiblir, d’après le baromètre de mobilité d’Acerta.

Dans le Brabant wallon, l’indétrônable voiture a reculé de 1,1 % l’année dernière. Le vélo et les transports en commun en ont tiré profit. La part de travailleurs cyclistes dans le Brabant wallon a augmenté de 15 % : 6,7 % optent pour le vélo pour au moins une partie de leur trajet domicile-lieu de travail. La part des usagers des transports en commun a progressé de 12,6 % pour atteindre 10,7 %. Dans le Brabant wallon, tant le vélo que les transports en commun dépassent donc la moyenne wallonne. Par ailleurs, la voiture est moins populaire ici qu'en moyenne en Wallonie.

Déplacements domicile-lieu de travail, combinaisons incluses. - D.R.

Olivier Marcq, expert en mobilité chez Acerta Consult : « Ces exemples illustrent parfaitement cette conscientisation croissante. L’augmentation des prix du carburant ces derniers mois s’ajoute à cela. Elle semble faire en sorte que les travailleurs n’optent plus automatiquement pour la voiture et que son règne, qui dure depuis des décennies, soit arrivé à un tournant. » Extinction des combustibles fossiles 10 % des voitures de société sont désormais hybrides, les plus populaires étant celles dotées d’un moteur à combustion à essence en plus du moteur électrique (8,8 %). Les voitures de société entièrement électriques, vers lesquelles les parcs de voitures de société vont finalement évoluer, représentent aujourd’hui 3,2 % de plus. Ce chiffre n’est certes pas très élevé, mais il a plus que doublé par rapport à 2021. La grande perdante n’est autre que la voiture de société à moteur diesel. Jadis totalement prédominante, elle est maintenant tombée à 57,8 %, un pourcentage qui ne fera désormais plus que diminuer. Peu de combinaisons Le baromètre de mobilité d'Acerta évalue également les chiffres relatifs aux combinaisons possibles des moyens de transport, et montre que les déplacements domicile-lieu de travail sont peu combinés dans le Brabant wallon. La voiture reste le premier choix, puisque 83,2 % des travailleurs optent exclusivement pour celle-ci. Pourtant, dans le Brabant wallon, elle est quelque peu moins prédominante qu’en général en Wallonie. En second lieu, les travailleurs du Brabant wallon prennent les transports en commun : 8,8 % le font exclusivement, ce qui représente presque le double de la moyenne wallonne. Et 3,8 % prennent exclusivement le vélo, soit à nouveau le double de la moyenne wallonne.