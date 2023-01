Ruben, un jeune mouscronnois, participe à l’émission The Dancer: «Si vous dansez comme ça à votre âge, je ne sais pas comment vous allez danser d’ici peu de temps!» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

The Dancer, c’est la nouvelle émission proposée, chaque mardi soir, sur la RTBF ce début d’année. Au total, plus de 80 danseurs se produiront en espérant que le miroir s’ouvrira devant les trois juges (Laurien Decibel, Aurel Zola et Augustin Galiana) et le public. Ce mardi, lors de la deuxième émission, Mona et Ruben ont mis le feu à la piste de danse !