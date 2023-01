Un service vient chercher les encombrants directement chez vous à Mons: «C’était primordial de renforcer le service»

Il existait déjà un système de collecte des encombrants en porte-à-porte à Mons depuis quelques années mais il était très sélectif puisqu’il fallait un pourcentage défini d’objets recyclables pour que le service se déplace. « Ici, ça ne sera plus du tout le cas. On ne demandera pas un pourcentage d’objets recyclables. Par contre, on définira dès le départ les encombrants qu’on ne ramassera pas comme les gravats, l’huile de moteur, etc », détaille la présidente du CPAS, Marie Meunier. Une liste sera donc communiquée avec les déchets acceptés ou non.

de videos

« On a voulu mettre en place ce système parce qu’on a remarqué qu’il y avait beaucoup de citoyens qui en avaient besoin. Certains n’ont pas forcément les moyens d’aller jusqu’à la déchetterie, en termes de moyens de locomotion, techniques ou de mobilité. Ce n’est pas toujours évident pour les personnes isolées ou un peu plus âgées et donc ça nous semblait primordial de renforcer ce service qui existait déjà mais d’une manière plus restreinte », ajoute-t-elle.