«Les derniers commentaires du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov accusant l’Occident de rechercher une solution finale pour la Russie sont totalement déplacés, irrespectueux et piétinent la mémoire des six millions de Juifs, et d’autres victimes, qui ont été systématiquement assassinés pendant l’Holocauste», a-t-il accusé dans un communiqué.