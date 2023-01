Atteint de démence sénile, Jack Nicholson inquiète ses proches: «On aimerait juste qu’il sorte pour s’assurer qu’il va bien»

L’acteur de « Shining » et « Vol au dessus d’un nid de coucou » n’a vraisemblablement plus fait d’apparition publique depuis octobre 2021.

Comment va Jack Nicholson ? Pas très bien, si l’on en croit ses proches. Vu pour la dernière fois à un match des Lakers, le 19 octobre 2021, l’acteur de 85 ans aurait décidé de vivre isolé dans sa somptueuse demeure de Mulholland Drive. « Sa vie sociale est révolue », aurait confié un proche à RadarOnline. « Il va mourir seul comme Marlon Brando. »

Atteint de démence sénile, la star de « Shining » et « Vol au dessus d’un niz de coucou » serait néanmoins toujours en contact avec ses enfants, surtout son fils Ray. « Il a été clair, sa maison, c’est son château... mais on aimerait juste qu’il sorte pour s’assurer qu’il va bien », ajoute le proche. « C’est comme s’il ne voulait plus affronter la réalité. »