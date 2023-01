Fermer les aéroports régionaux flamands n’est «pas possible sans compensation»

«Mais le financement de Skeyes sera renégocié cette année», a répliqué Imade Annouri (Groen, opposition). «Et il n’est pas exclu que la Flandre doive payer pour cela à l’avenir. De plus, le Flamand participe également aux dépenses du gouvernement fédéral, ici à cause du choix que vous avez fait de garder ces aéroports ouverts plus longtemps».

Pour Hannes Anaf (Vooruit, opposition), «il est incompréhensible que le gouvernement flamand continue de subsidier un aéroport anversois déficitaire, alors que de moins en moins de bus et de trams circulent dans la Métropole. D’autant plus qu’il se trouve à moins d’une demi-heure de Zaventem. La ministre Peeters ferait mieux de se concentrer sur ses tâches principales. Investissez dans les services publics, assurez-vous qu’il y ait suffisamment de bus et qu’ils circulent à l’heure, au lieu de distribuer des subsides à un petit aéroport anversois déficitaire. C’est irresponsable et indéfendable.»