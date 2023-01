Florent Pagny, bientôt de retour dans «The Voice»? «On espère le revoir très prochainement»

Florent Pagny « va bien », promet Nikos Aliagas. En conférence de presse pour le lancement de la 12e saison de « The Voice », l’animateur a ainsi donné des nouvelles rassurantes du chanteur qui, à 61 ans, se bat depuis plusieurs mois contre un cancer du poumon, mais qui serait désormais sur la voie de la guérison. « Il est dans notre coeur, il fait partie de l’ADN du programme. On a des nouvelles très régulièrement. Il va bien et on espère le revoir très prochainement. Il a d’ailleurs annoncé sa tournée ! »

L’ancien coach de « The Voice : la plus belle voix » pourrait donc, un jour, retrouver son fauteuil rouge. Il y a quelques semaines, le magazine Closer avançait même qu’il avait été approché par la production pour faire son grand retour, dans le rôle du coach mystère, en lieu et place de Nolwenn Leroy. En attendant… c’est Biglo et Oli qui occuperont son siège en plateau.