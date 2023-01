Le football féminin sera à la fête à Woluwe-Saint-Lambert le 27 janvier prochain

La commune de Woluwe-Saint-Lambert, le FC Fémina White Star Woluwe et l’Institut de la Providence s’associent pour poursuivre le développement du football féminin via une section sport-études qui y est exclusivement dédiée. Afin de promouvoir cette section, toutes les étudiantes de l’école de la Providence ont été invitées au match de Lotto Super League entre le Femina White Star Woluwe et Oud-Heverlee Louvain, l’actuel leader du championnat, le vendredi 27 janvier prochain au stade Fallon. Les étudiantes de la Providence pourront donc assister à un match de haut niveau avec l’élite des joueuses évoluant en Belgique et dans l’équipe nationale belge.

« Le football féminin n’étant pas autant développé que le football masculin, bon nombre de jeunes filles ne sont pas au courant que des sections sport-études en football féminin existent. L’idée, via cette invitation, est de les informer de cette possibilité à Woluwe-Saint-Lambert et de leur donner envie de franchir le pas en s’y inscrivant pour peut-être un jour évoluer sous les couleurs du Femina White Star Woluwe ! Plus globalement, je pense que cela fait partie des choses à mettre en place pour développer le football féminin en Belgique », explique Eric Bott, échevin de la Jeunesse et des Sports à Woluwe-Saint-Lambert