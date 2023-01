Cristiano Ronaldo a perdu l’un de ses records

Cristiano Ronaldo a de très nombreux records à son actif, mais il y en a un qui vient de lui échapper et qu’il ne pourra a priori jamais récupérer.

Mercredi soir, l’Inter Milan a remporté la Supercoupe d’Italie face à l’AC Milan sur le score de 0-3. Parmi les buteurs se trouve Edin Dzeko et c’est lui qui s’est emparé d’un record de CR7. L’attaquant, élu homme du match, est devenu le joueur le plus âgé à marquer en Supercoupe d’Italie, à 36 ans et 307 jours. Il bat ainsi Ronaldo qui avait planté, sous le maillot de la Juventus, un but face à Naples en 2021 à l’âge de 35 ans et 350 jours.