FUT TOTY: voici les joueurs de la Team of the Year FIFA 23, avec Courtois et De Bruyne (photos)

Les joueurs ont voté. En masse. Avec plus de 10 millions de votes provenant du monde entier, la liste des 100 nominés laisse désormais place au onze final

Chaque année, EA SPORTS célèbre le sport le plus populaire au monde en donnant aux fans la possibilité de voter pour leurs joueurs favoris, ceux qui se sont démarqués du reste. Une fois encore, des millions de fans ont voté pour le XI final. Ces votes ont vu Kylian Mbappé être sélectionné avec le plus haut pourcentage de votes pour les attaquants avec 23%, Kevin De Bruyne avec le plus haut pourcentage de votes pour les milieux de terrain avec 21%, Achraf Hakimi avec le plus haut pourcentage de votes avec 15%, et Thibaut Courtois avec le plus haut pourcentage de vote pour les gardiens de but avec 56%.