«Au goût de Crète», nouveau restaurant à Marcinelle: Helena vous emmène à la découverte des saveurs culinaires de son île natale

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Originaire de Hania (La Canée), l’ancienne capitale de la Crète, Helena a débarqué à Gilly voici une petite dizaine d’années en compagnie de Negi, son époux, et de leur bébé. Dépaysement garanti pour la petite famille qui, depuis, s’est agrandie, avec l’arrivée du petit dernier voici 3 ans.

Une cuisine saine et variée. - Fb.

La jeune femme n’a jamais perdu le lien avec le « pays ». Ni avec la cuisine crétoise dont on ne cesse de vanter les bienfaits : savoureuse, équilibrée et variée, on la dit aussi source de longévité.