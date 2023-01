Le maintien? Anderlecht est encore moins armé pour ce combat-là

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pendant de nombreuses années, à chaque crise qui frappait le parc Astrid – auparavant, une défaite suffisait à parler de profond malaise-, les suiveurs des Mauves évoquaient volontiers la relégation du club le plus titré du pays. Mais c’était en boutade. Tout le monde savait qu’Anderlecht allait se relever pour finir, au pire, sur la troisième marche du podium. Aujourd’hui, plus personne ne plaisante à Neerpede. Certes, les Anderlechtois sont encore loin de basculer en deuxième division, mais ils n’en joueront pas moins un match à six points dimanche à Seraing.

Face à un concurrent potentiel, comme l’était mercredi Zulte-Waregem, actuellement 16e avec seulement cinq points de retard sur les Mauves. Ceux-ci se rassurent en se disant que si l’antépénultième place est exceptionnellement fatale cette saison, ils bénéficient encore d’une zone tampon occupée par Malines, Courtrai et Eupen. Il n’empêche que la lutte pour le maintien pourrait bel et bien concerner les Bruxellois. Un combat pour lequel ils sont encore moins armés que pour la course à l’Europe. À tous les niveaux.