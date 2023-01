Crise de l’accueil: quelque 150 demandeurs d’asile ont quitté le squat du Palais des droits

D’ici la fin de la semaine, ils devraient être 200 à avoir été emmenés hors ce squat où vivent plusieurs centaines de personnes dans des conditions déplorables.

Dans cet endroit, se trouvent des demandeurs d’une protection internationale et des sans-abri. Fedasil doit donc identifier qui sont les demandeurs se trouvant au Palais des droits. Pour ce faire, l’agence fédérale en charge de l’asile œuvre depuis un certain temps avec des organisations sur le terrain et des avocats.