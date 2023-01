Le corps de Gabriel, 82 ans, retrouvé à Virton: «C’est moche de mourir comme cela, mais je suis rassurée de l’avoir retrouvé»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une trentaine de civils, une vingtaine de policiers et un drone. Une énorme mobilisation a permis de retrouver le corps de Gabriel Thommes, disparu il y a deux jours.

Pour rappel, ce dernier s’était échappé du home l’Amitié en déplaçant du mobilier pour s’enfuir par la fenêtre. L’homme s’était échappé le 18 janvier à 4h du matin.

Le chef de poste de Virton Sylvain Albert ajoute : « On a retrouvé le corps immergé dans de l’eau. Hier déjà, nous avions cherché toute la journée avec un chien pisteur et un hélicoptère. Les renforts des civils nous ont beaucoup aidés. On a retrouvé le corps à un petit kilomètre du home. Dans un endroit difficilement accessible. Un site marécageux, avec des branches. » L’identification de Gabriel Thommes a été confirmée avant 17h.