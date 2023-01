«Bah le heureux hasard, c’est moi»: une parodie d’Eden Hazard fait le buzz en France!

Sur le départ du Real Madrid, Eden Hazard a notamment été envoyé à Al-Nassr, où évolue un certain Cristiano Ronaldo, par les rumeurs de transferts. S’il décidait de signer dans le club saoudien, l’ancien capitaine des Diables rouges retrouverait Rudi Garcia, qu’il a côtoyé lors de son passage à Lille. Et le Brainois a d’ailleurs croisé son ancien coach la semaine dernière, lors de la Supercoupe d’Espagne, qui se déroulait en Arabie saoudite.

Une rencontre parodiée par l’humoriste français Julien Cazarre, imitant Eden Hazard avec un savoureux accent belge, dans l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC.

« Il y a une rumeur qui dit qu’Eden Hazard pourrait signer à Al-Nassr, ce qui n’est pas un bon signe pour ta carrière en général », a débuté Cazarre, avant d’enchaîner sur la discussion entre les deux hommes. « Oh coach c’est moi, c’est Eden. Ça fait drôle vous voir ici », a débuté l’humoriste français, qui a poursuivi avec la réponse de Garcia. « C’est marrant de te voir ici, quel heureux hasard ? », « Bah c’est moi. Je suis heureux et je m’appelle Hazard », rétorque-t-il ensuite en imitant l’accent belge. On vous laisse découvrir la suite de l’extrait dans le podcast ci-dessus, à partir de 5 minutes et 55 secondes.