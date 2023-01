Les décorations du rond-point de Francorchamps enfin installées pour le printemps

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Parfois, on peut avoir une bonne idée, s’y prendre à l’avance pour la concrétiser, et puis elle arrive tout de même en retard. Pour les 100 ans du circuit de Francorchamps, en 2021, bon nombre d’événements s’étaient déroulés dans la commune de Thierry de Bournonville. On se souvient par exemple du formidable spectacle de vidéo mapping sur la place Saint Remacle. Une des idées est de décorer les ronds-points aux abords du circuit. Malheureusement la tâche n’est toujours pas terminée.