Covid, inondations, cancer…: après trois années de galère, Alain va rouvrir sa friterie à Theux, «je reviens de très très loin»

À Theux, le Petit Chef est une véritable institution. C’est Oscar Woyaffe qui avait lancé ce restaurant au début des années 90 rue Hocheporte. Et ce dernier avait été transformé en friterie par son fils Alain voici quelques années. Et le commerçant de 58 ans est bien connu et fort apprécié au sein de la commune des 600 Franchimontois. Mais ces trois dernières années ont été très difficiles.