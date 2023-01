Commerces, logements… La Ville de Mons lance un appel au privé pour réhabiliter le stade Tondreau: «C’est un lieu qui doit vivre 7 jours sur 7!»

Fin 2020, le conseil communal de Mons s’était prononcé pour la vente des tribunes 3 et 4 du stade Tondreau au prix de 200.000 €. Mais depuis lors, aucun projet ne s’est concrétisé. Et pour cause, c’est un dossier on ne peut plus complexe. Une étape importante va enfin être franchie.

« Cela fait deux ans que l’on enchaîne les réunions juridiques avec les cabinets d’avocats, explique l’échevin de l’urbanisme Maxime Pourtois. C’est un casse-tête sans nom car si on sort deux des quatre tribunes, cela change tout un tas de choses, notamment au niveau de la TVA. Mais là, ça y est, on a un dossier juridique hyper abouti. »