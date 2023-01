La 10e édition du grand quizz des scouts de Dottignies revient, doublée d’une soirée blind test

Les mouvements de jeunesse dottigniens sont à l’honneur en ce début d’année 2023. Et la pérennité des unités scoutes passe par l’organisation de soirées et autres repas, où la convivialité reste le maître-mot. Mais l’originalité également en ce qui concerne le « grand quizz des scouts ». Relativement prisé lorsqu’il est disputé par des personnalités en télévision, et très répandu sur le territoire flamand, l’exercice n’est pas souvent à l’affiche des soirées en Wallonie. Thibault Morel, ancien scout et chef d’unité, n’a pas manqué l’occasion d’importer l’idée à Dottignies, « voici 12 ans déjà » rappelle l’intéressé. « Je l’ai créé alors que j’étais encore chef, et cela me tient à cœur de continuer à l’organiser. Je ne suis plus chez les scouts, mais ils m’ont tant apporté dan ma jeunesse que c’est ma petite contribution aujourd’hui. »

Le samedi 28/01, dans la salle du Foyer, des dizaines d’équipes (39x5 lors de la dernière édition avant le Covid !) vont s’affronter dans une joyeuse ambiance. « Il reste de la place pour des inscriptions, via l’événement sur Facebook ou au 0472/457312. Le concept est très populaire en Flandre, et je trouvais ça bizarre qu’il n’existe pas par ici. Depuis, il a trouvé son public ! On a des scouts, des parents, mais aussi des unités flamandes ou des potes. J’avoue que l’organisation prend un temps dingue. Les thématiques sont très larges, et j’y ajoute des extraits de film, des tests en aveugle, etc. Autour de quelques bières locales, ça donne une soirée de 3 bonnes heures dans une superbe ambiance. »