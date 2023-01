La Chambre appelle à l’unanimité à la libération d’Olivier Vandecasteele

Le texte ne demande en revanche pas explicitement à la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, de se rendre en Iran.

La résolution a obtenu jeudi passé l’urgence en séance plénière. Selon des informations parues plus tôt dans la semaine, le travailleur humanitaire belge détenu depuis le 24 février dernier a été condamné à 40 ans de prison et à 74 coups de fouet pour espionnage au terme d’un simulacre de procès. Tant les autorités belges que les proches de M. Vandecasteele ont dénoncé le caractère arbitraire et fallacieux de l’accusation et les conditions inhumaines d’emprisonnement de l’"otage» belge.