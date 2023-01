EXCLUSIF - Marc Dutroux a répondu à nos questions

«Je n’ai jamais tenté de me suicider»: Marc Dutroux répond à nos questions pour la toute première fois Pour la toute première fois, le monstre de Marcinelle a accepté de répondre aux questions d’un média, par le biais de son avocat. «Les vidéos sur TikTok, ça m’est complètement égal !»

Par Françoise De Halleux Journaliste à la Rédaction générale

Après les images sur TikTok où on sent toute la haine des autres détenus, Marc Dutroux a accepté de répondre, pour la toute première fois, à des questions que nous lui avons envoyées en prison. Son avocat a joué les intermédiaires. Pour ceux qui ne les auraient pas encore vues, les images TikTok diffusées ce week-end montrent Marc Dutroux marcher comme un lion en cage, seul, dans le préau de la prison de Nivelles. Il se fait canarder de projectiles et se fait insulter par les détenus qui l’observent par les fenêtres ouvertes de leur cellule. À part un bras d’honneur, Dutroux a l’air de s’en moquer royalement.

Plusieurs questions se posent. Comment parvient-il à résister à un tel climat ? Comment ne devient-il pas fou après 26 ans d’isolement ? Vit-il un enfer en prison ? Etc. Nous avons envoyé une série de questions à son avocat Bruno Dayez. Comme celui-ci devait le voir en prison ce mercredi soir, il nous a proposé de l’interroger sur ses réactions, « afin de répondre sans trahir l’intéressé ». Et c’est ce qui a été fait.

Voici ce que Me Dayez a pu nous en dire ce jeudi matin. « Sur le fait qu’on l’ait filmé à son insu et qu’il se retrouve sur TikTok, Marc Dutroux n’en n’est pas affecté. Il a eu cette phrase : ces images sur TikTok, ça m’est bien égal ! Mais il ne les a même pas vues. On les lui a décrites » (lire aussi ci-dessous).

Il cite les noms de commanditaires

Comment Marc Dutroux supporte-t-il ce climat délétère et son isolement ? « Il s’est fait une raison de son isolement. Son moral ne tient que par le fait qu’il est persuadé que les vrais commanditaires de son affaire seront poursuivis en justice un jour, et punis. Il nomme d’ailleurs les commanditaires, mais les preuves sont très difficiles, donc très lentes à réunir. C’est comme un puzzle à 1.000 pièces. En tant qu’avocat responsable, je ne peux pas jeter ces noms en pâture ».

Comment ne devient-il pas fou voire désespéré ? « Il n’était pas fou et ne l’est toujours pas, les trois psychiatres qui l’ont examiné lors de sa demande de libération conditionnelle sont unanimes à ce sujet. Marc Dutroux ne souffre donc d’aucune pathologie mentale. À votre question, iI répond : « Je n’ai jamais tenté de me suicider ». Je crois que mon client présente les caractéristiques d’une personne qui vit enfermée. Il est obsessionnel, il tourne avec des idées fixes en tête, avec un discours récurrent. Il est obsédé par les faits de son dossier, qu’il dément avoir commis. « Je n’ai jamais mis les pieds à Grâce-Hollogne », « Je n’ai pas assassiné An et Eefje », « Je ne suis pas un pédophile ». Bruno Dayez insiste : il n’entend pas disculper son client en relayant les propos de celui-ci. Dutroux a bien été condamné pour viol sur mineur et assassinat. « Il sait qu’il est coresponsable de la mort de Julie, Mélissa, An et Eefje. Mais il se raccroche au fait que dans son esprit, il n’en est pas l’auteur immédiat ».

Depuis plusieurs années, l’avocat de Dutroux tente de faire sortir son client de son régime d’isolement. Mais n’est-ce pas le mettre en danger, quand on voit les vidéos sur TikTok… « Je ne donnerais pas cher de sa peau si on laissait les autres détenus l’approcher », nous confiait une source en interne à la prison de Nivelles. « Je crois que les détenus qui ont tourné ces images ont fait en sorte que ça crie, pour se faire de l’argent », estime Me Dayez. « Marc Dutroux lui-même nous dit que ça ne se passe pas toujours ainsi. Il dit qu’il n’y a pas de précédents ni de faits nouveaux depuis. En tout cas, il est dommage que le SPF Justice considère que si on le sort de son régime d’isolement, il est en danger et met la sécurité de la prison en danger. Pour moi, c’est un aveu d’impuissance : la prison ne sait pas garantir la sécurité de la prison autrement qu’en le mettant à l’écart ! Il est anormal que ce régime d’isolement, censé durer 2 mois, soit prolongé depuis 26 ans ! Je ne dis pas qu’il faut le sortir de l’isolement du jour au lendemain. Il faut y aller par étapes. Il faut des garde-fou adéquats mais il faut lui permettre de vivre avec les autres détenus ».