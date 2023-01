Cristiano Ronaldo face à Lionel Messi: la poignée de main de leurs retrouvailles (vidéo)

Cristiano Ronaldo face à Lionel Messi, c’est l’affiche de ce jeudi à l’occasion d’un amical disputé par le PSG en Arabie saoudite. C’est également le premier match du Portugais depuis qu’il a rejoint le club saoudien Al-Nassr. Néanmoins, il n’évolue pas encore sous son nouveau maillot puisqu’il s’agit ici d’une sélection de joueurs du club de CR7 et d’Al-Hilal, regroupé sous le nom de Riyadh Season Team, qui affronte les stars parisiennes.

Ce duel sera fort probablement le dernier face-à-face entre les deux légendes du football. Et leur poignée de mains avant le coup d’envoi est d’ores et déjà l’image la plus marquante de cet amical.