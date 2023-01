Retour du tournoi d’éloquence de Spa ce lundi

Le Tournoi d’Eloquence est organisé chaque année par le Lions Club de SPA dans le but de stimuler chez les jeunes les facultés d’expression qui, demain, pourront être à la base de leur épanouissement personnel, social et professionnel ou simplement pour relever un défi. Il reviendra ce lundi pour les phases préliminaires.

Depuis 1964, ce tournoi s’est forgé une solide réputation. Il doit sa renommée et sa longévité à la qualité de ses candidats. C’est grâce à eux et à leurs enseignantes et enseignants que ce tournoi existe et en est à sa 57ème édition. Le comité organisateur met tout en œuvre pour que ce grand moment soit un agréable souvenir pour les participants.