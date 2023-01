Qui sera le Soulier d’Or 2022 à Mons-Borinage? À vous de voter pour votre favori!

Après deux ans d’absence, le Soulier d’Or de Mons-Borinage est de retour ! Établir une liste de dix nominés fut un véritable casse-tête, tant les joueurs qui le méritaient étaient nombreux. Nous avons tenté de ratisser large, en privilégiant les garçons titrés/promus en fin de saison dernière ou ceux qui ont affolé les statistiques durant l’année.

Votez ci-dessous pour soutenir votre candidat favori :

Pour rappel, les entraîneurs de Mons-Borinage de P1, P2 et P3 auront également le droit de voter et d’accorder chacun 5, 3 et un point à leur podium. Les journalistes et correspondants de la rédaction sportive de La Province voteront également selon le même procédé. Tous les résultats seront additionnés pour élire le Soulier d’Or 2022.