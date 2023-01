La Police Judiciaire Fédérale cherche à recruter plus d’experts en cybercriminalité

«Dans les dossiers actuels de crime organisé et de cybercriminalité, on a besoin de personnel technique», explique Sébastien, membre de la Cyber Crime Unit de la police fédérale. «On essaie donc d’attirer des profils de gens capables techniquement de nous aider à lutter contre ce genre de crimes», poursuit-il. Cent-et-une personnes se sont inscrites à l’événement. La police cherche actuellement à recruter 46 inspecteurs spécialisés en informatique par an.

Une série de défis techniques mis en place par la police et par BeCentral étaient à disposition des codeurs. Des puzzles, des codes à déchiffrer et des mystères à résoudre étaient au programme. La police voit cet événement comme une occasion de recruter du personnel ou éventuellement de susciter un intérêt auprès des participants.

La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) s’est rendue sur place pour l’occasion.» On cherche toujours des profils spécialisés et on sait qu’ici à BeCentral, il y a beaucoup de jeunes qui sont formés en cybersécurité ou en I.A, précise-t-elle. «On essaie de recruter, parce qu’on a besoin de profils qui sont hautement qualifiés pour lutter contre la cybercriminalité. On cherche toujours des collaborateurs bien formés, qualifiés et surtout passionnés», conclut Annelies Verlinden.