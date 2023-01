Guerre en Ukraine: les chars occidentaux ne sont «pas une solution miracle» selon le commandant de l’Otan

Le groupe de contact pour l’Ukraine, créé et dirigé par les États-Unis et qui rassemble une cinquantaine de pays, se réunit vendredi sur la base américaine de Ramstein (ouest de l’Allemagne) pour coordonner la poursuite de l’aide à Kiev. Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, y participera, comme des ministres de la Défense - dont la Belge Ludivine Dedonder.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky attend des Occidentaux des armes plus lourdes et plus modernes. Il demande notamment des chars d’assaut et des systèmes de défense anti-aérienne.