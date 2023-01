Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après les images sur TikTok où on sent toute la haine des autres détenus, Marc Dutroux a accepté de répondre, pour la toute première fois, à des questions que nous lui avons envoyées en prison. Son avocat a joué les intermédiaires. Pour ceux qui ne les auraient pas encore vues, les images TikTok diffusées ce week-end montrent Marc Dutroux marcher comme un lion en cage, seul, dans le préau de la prison de Nivelles. Il se fait canarder de projectiles et se fait insulter par les détenus qui l’observent par les fenêtres ouvertes de leur cellule. À part un bras d’honneur, Dutroux a l’air de s’en moquer royalement.

de videos

Plusieurs questions se posent. Comment parvient-il à résister à un tel climat ? Comment ne devient-il pas fou après 26 ans d’isolement ? Vit-il un enfer en prison ? Etc. Nous avons envoyé une série de questions à son avocat Bruno Dayez. Comme celui-ci devait le voir en prison ce mercredi soir, il nous a proposé de l’interroger sur ses réactions, « afin de répondre sans trahir l’intéressé ». Et c’est ce qui a été fait.