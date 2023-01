«La Nuit des Rois» au Théâtre Royal du Parc à Bruxelles: «Fresque baroque et jubilatoire où se mêlent poésie, profondeur et bouffonnerie»

À la demande du directeur du Théâtre Royal du Parc à Bruxelles, Daphné D’Heur s’attaque au célèbre dramaturge anglais William Shakespeare. Une première pour elle en tant metteuse en scène avec « La Nuit des Rois ». « Fresque baroque et jubilatoire où se mêlent poésie, profondeur et bouffonnerie, tourbillonnant chassé-croisé d’amours et de faux-semblants, La pièce interroge le cheminement du désir. Elle est une variation sur l’illusion et le réel, sur l’apparence et l’être. Elle titille la fragilité des certitudes », explique l’artiste.

L’intrigue se passe en Illyrie, terre désolée où règne le Duc Orsino, ivre de musique et de soupirs amoureux pour la belle comtesse Olivia. Inconsolable depuis la perte de son frère et de son père, elle repousse ses avances. Suite au naufrage du navire, Viola est séparée de son frère jumeau et prend les traits d’un homme sous le nom de Césario. Commence alors un triangle amoureux dans lequel, Viola sous le charme du duc se retrouve à plaider la cause de celui-ci auprès de la comtesse qui tombe amoureuse de Césario.

Une deuxième intrigue vient se greffer avec Malvolio, sévère et ambitieux intendant d’Olivia, tourné en bourrique par le cousin de celle-ci, sir Toby, son acolyte Andrew – à qui il fait miroiter la main de sa cousine – et la truculente femme de chambre Maria. Une petite pique de l’auteur règle aux puritains, ennemis de la vie et de la fête, dont l’une des premières décisions, lorsqu’ils prirent le pouvoir en 1642, fût de fermer les théâtres.

Allan Beurms Amour, dualité, travestissement, confusion des genres… « ‘La Nuit des Rois’ fut écrite pour être jouée pendant les festivités de l’Épiphanie traditionnellement allouées aux travestissements et au théâtre », rappelle Daphné D’Heur. 10 comédiens (Cindy Besson, Margaux Frichet, Anouchka Vingtier, Didier Colfs, Enea Davia, Soufian El Boubsi, Maxime Laal Riahi, Nicolas Ossowski, Benjamin Van Belleghem et Valentin Vanstechelman) sur scène offrent une version accessible aux enfants, comme le veut la tradition au Théâtre du Parc, pendant plus de deux heures. Ainsi chacun verra ses ambitions contrariées, son cœur déçu ou sa vérité révélée, tandis que Feste le fou, figure transgressive chère à Shakespeare, usera de son langage pour nous rappeler la folie de nos prétendues sagesses.