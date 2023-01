Botte du Hainaut: une formation gratuite pour devenir guide composteur

Pour la 16e année consécutive, Ipalle propose aux citoyens de devenir guide composteur via une formation gratuite.

« Il est possible de réaliser des économies, notamment en gérant différemment ses déchets organiques », communique Ipalle. « Les formations permettent d’apprendre à promouvoir la gestion raisonnée du jardin et de ses déchets ainsi que des déchets de cuisine grâce à leur valorisation par compostage. Le compostage à domicile permet de protéger et renouveler les ressources du sol tout en allégeant significativement le poids des poubelles ménagères (jusqu’au tiers), mais aussi d’éviter le transport de ces déchets vers les recyparcs ou les points d’apport volontaire. »