Des pointes jusqu’à -15ºC, entre 10 et 20 cm de neige par endroits: voici les prévisions glaçantes de Luc Trullemans!

Les accumulations de neige au sol pourraient bien se situer entre 1 et 5cm sur l’est de la Campine, sur le Condroz, la Famenne et la Gaume. Au-dessus de 400m en Ardenne elles pourraient se situer entre 5 et 10cm voire même entre 10 et 20 cm au-dessus de 500m.

Il gèlera quasi partout à l’exception de la région côtière avec des minimales d’environ 2º à la mer, 0 à -3º dans l’intérieur du pays et entre -3 et -8º sur l’Ardenne.

Samedi

Une zone anticyclonique se sera établie des Açores vers la Mer du nord et la Scandinavie ce qui entraînera sur nos régions un courant de nord-est d’origine continentale encore un peu plus froid mais plus sec.

Le temps s’annonce donc bien ensoleillé mais froid avec des températures diurnes comprises entre +5 et +1º de la mer au centre du pays et entre +1 et -3º selon l’altitude au sud du sillon Sambre et Meuse.

La nuit suivante sera plutôt nuageuse mais le froid restera vif avec des gelées généralisées généralement comprises entre 0º en bordure de mer et -6º en Hautes Fagnes.

Dimanche

Les nuages resteront plus persistants à l’est de la capitale tandis que l’ouest du pays bénéficiera de périodes ensoleillées.

Quelques flocons pourront même se manifester en soirée sur l’est.

Les températures resteront inchangées et donc encore bien négatives au-dessus de 300m en Ardenne où le vent du nord augmentera encore l’impression de froid en soufflant avec des pointes de 35 à 55 km/h.

Lundi et mardi

Le temps sera sec et souvent ensoleillé mais la froidure persistera.

La nuit de lundi à mardi sera d’ailleurs glaciale avec des gelées faibles à modérées en toutes régions et des gelées localement fortes en Ardenne.

Notons des minimales entre 0 et -2º près de la mer, de -2 à -8º en plaine et de -8 à -10º en Ardenne avec des pointes entre -10 et -15º dans certaines vallées de l’est du relief.

Evolution pour le reste de la semaine

De faibles perturbations arriveront sur les îles britanniques et pourront donner des précipitations de pluie ou de pluie verglaçante et un peu de neige sur l’est du pays où il gèlera encore la nuit et le matin.

Pendant la journée nous observerons une petite hausse des températures qui se situeront entre 4 et 7º à la mer et en plaine et entre 4 et -1º selon l’altitude en Ardenne.