Elisa retrouve son appartement sous les eaux suite à un incendie dans son immeuble: «Je n’ai payé que la moitié de mon loyer… j’ai eu les huissiers deux ou trois fois chez moi»

En décembre 2019, un court-circuit déclenche un incendie dans un logement situé au rez-de-chaussée d’un bloc d’appartements situé à la rue Barella à Chapelle. Heureusement, aucune victime n’est à déplorer. Mais une fois l’incendie maîtrisé, Elisa Pappa, la locataire de l’appartement du dessus, retrouve son appartement sous les eaux…

Entre travaux de réhabilitation et tribunaux, la Chapelloise se retrouve désormais à devoir payer des indemnités à la société en charge de son ancien logement depuis février 2019. « J’ai vécu partiellement un an et demi chez mon ex-beau-père, le temps que la société fasse un raccordement de douche et de chauffe-eau. Ils ont monté une douche de la taille de ma cuisine, je ne savais même pas rentrer dans la pièce, donc ils ont dû recommencer », explique Elisa Pappa.