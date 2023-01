Cette fois, c’est la bonne: René Collin (Bertrix), patron de plusieurs pizzerias, a décidé de vendre une partie de son empire

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La crise énergétique n’épargne personne. De nombreux commerces et autres établissements Horeca doivent faire face à des factures plus qu’élevées depuis plusieurs mois. C’est le cas notamment de René Collin, patron des pizzerias La Vendetta à Bertrix, Libramont et Neufchâteau, de plusieurs boulangeries, d’un atelier de fabrication et d’une discothèque.