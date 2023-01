Un magasin de Dison obligé de fermer à cause d’un hackeur russe qui lui réclame 150.000€: «On est déjà à 10.000€ de perte sèche»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Non, ce n’est pas une blague. Oui, c’est comme dans les films. Un hackeur russe s’est invité dans le système informatique du magasin Défi, à Dison. Et depuis, c’est la cata. « En arrivant mercredi matin et en allumant l’ordinateur, les vendeuses se sont rendu compte que rien n’allait », explique Luck Born, le patron. Plus de réseau, impossible de se connecter à quoi que ce soit… Le patron appelle directement la société informatique qui gère tout le système du magasin. Le couperet tombe. Un virus informatique bloque tout. Le magasin est victime d’une cyberattaque.